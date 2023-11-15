برلماني: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الزيمبابوي يهدف لتعزيز التعاون بين البلدين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، يهدف إلى تعزيز التعاون التنموي المشترك بين البلدين.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية لها، أن اللقاء شهد اتفاق بين البلدين بشأن تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة التعاون بين كافة الدول الإفريقية وتكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحورى لجهود التوسع فى التجارة البينية الأفريقية، لتحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن مصر بتوجيهات الرئيس السيسي تظل رائدة في دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية الأفريقية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك اتفاقيات دولية وشراكة أفريقية تسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي