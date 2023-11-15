جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض، وذلك تحت رعاية

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف وأعراض المرض، كيفية الفحص الذاتي للثدي، عوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.