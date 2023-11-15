السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة في الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية والقاهرة /الإسكندرية والعكس، حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساءً ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساءً طبقا للجدول المرفق، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وأيضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

وتلبية لطلب السادة جمهور الركاب فقد تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.