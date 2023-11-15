"المشاركة السياسية" على مائدة مجمع إعلام جنوب سيناء

عقد مجمع إعلام طور سيناء، ندوة حول أهمية المشاركة السياسية للشباب بمركز شباب الساحل، يأتي ذلك استمراراً لفعاليات حملة “صوتك مستقبلك انزل وشارك” التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

بدأ اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع، بإلقاء الضوء على أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر التوعية والتثقيف بعقد الندوات والحلقات النقاشية من خلال المجمعات والمراكز الإعلامية المنتشرة فى جميع محافظات مصر .

ثم تحدث عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء عن أهمية الحملة والهدف منها رفع الوعى بأهمية المشاركة وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة السياسية والعمل على زيادة نسبة التصويت فى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

وتناول أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة موضوع أهمية دور الشباب في المشاركة السياسية الإيجابية فى العملية الانتخابية وأسس اختيار المرشح.

وأضح عبد العزيز الفرق بين الحكم الملكى والجمهور وأن هناك ثلاث أنظمة للحكم تتمثل فى نظام رئاسى ونظام برلمانى ونظام شبه رئاسى كما تحدث عن ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية دون النظر إلى الدعوات بالعزوف عن المشاركة وعدم النزول والمقاطعة لاختيار من يقود البلاد إلى بر الأمان وحماية الأمن القومي المصرى فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها المنطقة.

400145272_1764825740699584_6248171394978863182_n

400116154_1892140937923225_3571146870126363183_n

370337776_285781651112985_2731617263663230433_n