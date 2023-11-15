"الصحة الفلسطينية" تحذر من نتائج كارثية لقصف مستشفى الشفاء الطبي

استنكرت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وقالت "الكيلة" في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن جيش الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحملت قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي داخل مستشفى الشفاء الطبي.