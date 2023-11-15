"الخارجية" الأردنية: اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي انتهاك للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وحمّلت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إسرائيل مسئولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية إلى الغزيين، وسياسة العقاب الجماعي، تمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

وشدد القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسئوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة.