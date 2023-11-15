7 سفراء أفارقة في الغربية.. وتعاقدات تجارية كبرى لتسويق منتجات المحلة

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي زيارة ميدانية إلي محافظة الغربية، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من نسخة معرض التجارة البينية الافريقية IATF2023، والتي تشارك فيها الجمعية بحزمة انشطة متنوعة ضمن برنامج ومبادرة الجمعية “سفراء للصناعة المصرية”، وكان ضمن الوفد في الزيارة اعضاء مجلس ادارة الجمعية ونحو 100 افريقي و7 من السفراء ورؤساء البعثات في مصر منهم سفراء وممثلي دول موريشيوس وكوديفوار والنيجر وبوركينافاسو والسنغال وأوغندا.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعريف الأفارقة بما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وانتاجية والتسويق خارجيا لهذه المنتجات.

كان في استقبال الوفد الافريقي، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورجال اعمال الغربية وبعض النواب واعضاء غرفة الصناعات النسيجية بالغربية ورابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة.

تم خلال الزيارة تفقد 4 مصانع كبري بالمحلة في مقدمتهم مصنع شركة مصر للغزل بالمحلة الكبري احد اكبر قلاع الصناعة واعرقها في افريقيا منذ 1927، وتفقد الوفد أحدث مصانع مصر بعد التطوير في الصناعات النسيجية وتبع ذلك زيارة 3 من أكبر مصانع القطاع الخاص للمنتجات القطنية الفاخرة، وزيارة معرض تم إعداده خصيصا ليضم 60 عارض لمنتجات المحلة تحت عنوان (من قلب الدلتا إلي كل افريقيا)، وندوة تعريفية بقاعة محاضرات المنطقة اللوجيستية بطنطا بمنتجات المحافظة، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ورابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري تمهيدا لتوسيع العمل المشترك في القارة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، إننا “عازمون علي تصدير منتجات الغربية المتنوعة وفق آليات جديدة لدخولها كل الأسواق الأفريقية بشكل منظم داخليا وخارجيا ومستدام وسنتعاون مع المحافظة من أجل نجاح هذه المهمة لاسيما أن منتجات الغربية مطلوبة أفريقيا ومنتجات العطور والياسمين مطلوبة عالميا وأوروبيا”، موضحًا أن نموذج الغربية الذي يمتلك القدرات ومنهم كافة الأصدقاء وأعضاء الجمعية يستحق أن نعمل من أجل نجاح وتوسيع المشاركة وتصدير الخبرات والمنتجات من الغربية الأمر الذي تبحث عنه بالفعل دول أفريقية ومنها موريشيوس وبوركينا فاسو وبنين وتوجو.

وأعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن شكره وتقديره وامتنانه لهذه الزيارة الهامة والفاعلة، معربا عن سعادته عندما شاهد الزوار من تجار اوغندا وكينيا والسنغال وجنوب السودان يتفاوضون مع المصنعين والتجار للتعاقد علي شراء المنتجات من المحلة، كما أكد استعداده لدعم هذا الملف الهام بشخصه، وأن المحافظه ستعد خطة عمل مع الجمعية لعمل توأمة مع المحافظات والعواصم الافريقية لدعم ملفات نقل الخبرات والقدرات وتصدير وتبادل المنتجات وتفعيل التدريب الحقيقي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.

وتم التنسيق مع الوفد الكيني وإجراء تواصل هاتفي مع غرفة تجارة السنغال طلبا لقوائم المستوردين للملابس والمنتجات القطنية من خارج القارة حتي يتم إرسال العينات والاسعار لهم من منتجات الغربية تمهيدا لاحداث نقلة نوعية في هذا الملف الهام.