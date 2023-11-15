الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود يعني إنهاء الحياة في غزة

أكد الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحاجة الضرورية والماسة لضمان وصول الوقود والمساعدات الطبية بشكل آمن وعاجل إلى مستشفيات غزة.

وقال حنجل ـ في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) اليوم الأربعاء ـ: "إن الأوضاع الراهنة داخل المراكز الطبية ومستشفيات غزة صعبة للغاية وكارثية في ظل عجز كافة الكوادر الطبية في تقديم خدماتها للمرضى والجرحى بسبب نقص المستلزمات والأدوية وانقطاع الكهرباء عن كافة الأجهزة جراء نفاد الوقود المشغل لها".

وأشار إلى انقطاع الاتصال بشكل كامل مع الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء عقب ورود أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال أمس الاثنين المستشفى التي تعد من أكبر المراكز الطبية داخل غزة، موضحا أن المرضى والجرحى والنساء الحوامل هم الأكثر تضررا من الأحداث الراهنة في القطاع.

وحذر من عواقب وخيمة جراء خروج مستشفى الأمل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع عن الخدمة نتيجة توقف المولدات الكهربائية، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى للخطر والموت البطيء.

وقال: "إن المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل نهائي إلى شمال وجنوب القطاع بسبب تردي حالة الطرق ونفاد الوقود وسط الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف كافة المناطق بما فيها المستشفيات والقوافل الطبية والشاحنات الإغاثية في غزة".

ولفت المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى تعطل 15 سيارة إسعاف من أصل 20 في غزة، مما يدفع إلى انهيار المنظومة الصحية وسط انقطاع الاتصالات مع الكوادر الطبية للوقوف على آخر تطور الأوضاع داخل مستشفيات شمال القطاع.