مايا مرسي: الأمهات في غزة يفقدن أبناءهن يوميا بالحرب.. ونطالب بإيصال صوتهن إلى العالم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر حالياً، والوفد المرافق لها مشيدة بالجهود التي تبذلها لتمكين المرأة على مستوى العالم.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي، الشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، ورئيسة المجلس الأعلي للمرأة بمنظمة المرأة العربية، السيدة سيما بحوث، بنقل صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم و التعريف بالمعاناة التى تمر بها، والحث على مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل ومنحها أولوية كُبرى، مشيرة إلى أن الأمهات في غزة يفقدن أبناءهن يوميا في هذه الحرب.

وأكدت أن هذه الحرب خلقت جيلا جديدا يشعر بالمرارة والألم، وكانت سببا أيضاً في أن نرى أجيالاً جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين، ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بأن تتضمن المساعدات الأممية توفير الحد الأقصى من احتياجات النساء والفتيات الضرورية في الحرب للحفاظ على كرامتهن كنساء وفتيات اثناء الحرب علي غزة.

من جانبها أعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها ف مصر، مؤكدة أن "مصر لها دور كبير في المنطقة العربية والإسلامية"، مشيدة بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوقف إطلاق النار الفوري المستدام وعدم قبول التهجير القسري لشعب غزة، وتوجيه الدعوة لمؤتمر السلام بالقاهرة، واهتمام الرئيس بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت على دور مصر الهام في حماية المرأة و الأمن والسلم على مستوى العالم ، وفي استقطاب الشباب والأفكار الجديدة لرسم صورة للعالم أكثر استقراراً وسلاماً .

وأشارت إلى التعاون القائم مع المكتبين القطرى والاقليمي في تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها مع مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وفي مجال المرأة والأمن والسلم، مؤكدة استمرار السعي في المستقبل نحو توطيد العلاقة بين الجانبين لتمكين المرأة في مصر والمنطقة.

كما أكدت الدكتورة سيما بحوث أنها ستعمل على التنسيق لتوفير احتياجات المرأة والفتاة في المساعدات الأممية الإنسانية لغزة.