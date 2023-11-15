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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ماري لويس: معرض Destination فرص قوية أمام صادرات الملابس المصرية

ماري لويس - رئيس
ماري لويس - رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
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أكدت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك فرص قوية لتنمية الصادرات عالمياً في قطاع الملابس إلى كافة الأسواق، مشيرة إلى أن الدورة السابعة من معرض Destination Africa يومي 15-14 شهر نوفمبر 2023 تشهد زخما كبيرا ومشاركة أفريقية متنوعة ويتزامن ذلك مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو أفريقيا.

وقالت ماري لويس بشارة في تصريحات صحفية اليوم، على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا، إن هناك ارتقاء كبيرا في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية والمعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم والدول الإفريقية المشاركة، مؤكدة أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا.

وأضافت ماري لويس بشارة "لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة وحماية البيئة بتدوير المخلفات الصناعية وتقليل استخدام الطاقة والمياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة".

وأوضحت ماري لويس، أن Destination يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

وأكدت ماري لويس بشارة، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول أسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.

على هامش معرض Destination ماري لويس بشارة فرص قوية أمام صادرات الملابس المصرية رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو أفريقيا