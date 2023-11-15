مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي اليوم، جثتي شخصين لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها أمام قرية حفنا فيما أصيب 5 آخرون وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس .

كانت الأجهزة الأمنية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول جثتين لشخصين و5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين .

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس - بنها أمام قرية حفنا بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.