بالفيديو.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة والقاهرة تسجل 27 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت أمطار متفرقة في معظم محافظات الجمهورية والقاهرة الكبرى مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم سيشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، وستكون كميات الأمطار اليوم أقل من أمس.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الأمطار ستنحصر في بعض الأماكن الموجودة في شمال البلاد، أى بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم.

وتابعت، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وهو المتوقع خلال الأيام القادمة، موضحة أن هناك استمرار إنخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال27 وال28 درجة مئوية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك مزيد من انخفاضات درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.