نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ41 مواطنا ومواطنة لبحث شكواهم

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائها بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة حوش عيسى والبالغ عددهم 41 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى والدكتورة فايزة زايد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، محمد ناصف، مدير هيئة الإسعاف وكافة الجهات المعنية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية حيث تمثلت الاحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية، وطلبات للحصول على مساعدات زواج وأجهزة تعويضية (كرسى متحرك)، وتوفير سكن.

وشددت بلبع، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.