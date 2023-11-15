بالفيديو.. اللقطات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بغزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، للقطات الأولى من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، والطلب من النازحين داخل مستشفى الشفاء الخروج منها.

وقال الإعلامي حساني بشير، المذيع بالقناة خلال تعليقه على اللقطات: "لحظات عصيبة يمر بها النازحون بالمستشفى والطواقم الطبية مع استهداف الاحتلال للمستشفى ومحاصرته منذ ساعات الليل".

وأظهر الفيديو، لحظات دخول جنود الاحتلال للمباني المختلفة للمستشفى وخاصة الدخول لغرف الطوارئ والعمليات الجراحية".

وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.