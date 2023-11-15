"الصحة العالمية" تشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

شددت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتركيز على إنقاذ الأرواح بدلا من إزهاقها، معربة عن قلقها البالغ بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في القطاع حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وفاقمت الوضع الصحي الصعب.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت هاريس، أن "مستشفى الشفاء شمال غزة هو الأكبر في القطاع والأكثر تقدما بما يعني أنه يقدم خدمات صحية معقدة غير متوفرة في مستشفيات أخرى وبالتالي يوجد به مرضى حالتهم الصحية حرجة. ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه التماسا للأمان"، محذرة من المخاطر الماثلة أمام المرضى في المستشفى، مشددة على ضرورة عدم استهداف المستشفيات التي تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي.

وقالت إن لدى منظمة الصحة العالمية فريقا كاملا في غزة، وإنها أوفدت مزيدا من الموظفين، مبينة استعداد المنظمة لفعل كل ما يمكن، ولكنها شددت على عدم القدرة على عمل الكثير في ظل عدم وقف إطلاق النار.

وأشارت هاريس، إلى أن هطول الأمطار يزيد معاناة سكان غزة في ظل تعطل مضخات الصرف الصحي وشح المياه، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تسجيل نحو 34 ألف حالة إسهال منذ منتصف أكتوبر غالبيتها بين الأطفال تحت سن 5 سنوات. ويزيد ذلك المعدل بمقدار 16 مرة عما كان يُسجل شهريا من قبل.

وطالبت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار الآن لأسباب إنسانية، مشيرة إلى أن "أكثر من 580 ألف نازح - يقيمون بمنشآت الأونروا جنوب قطاع غزة - يلتمسون الحماية بها بعد اضطرارهم إلى النزوح. وتستضيف تلك المنشآت أعدادا تفوق بمقدار تسع مرات طاقتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى مشاكل ومخاطر صحية".