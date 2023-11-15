رئيس وزراء كندا: قتل الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن قتل النساء والأطفال الرضع فى قطاع غزة يجب أن يتوقف.

وحث ترودو ـ خلال مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ الحكومة الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مطالبا بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين، والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس إنه يعتقد أن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس "سيتحقق"، مشيرا إلى أنه يتحدث يوميا مع الأشخاص المنخرطين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

