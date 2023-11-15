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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء كندا: قتل الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن قتل النساء والأطفال الرضع فى قطاع غزة يجب أن يتوقف.
وحث ترودو ـ خلال مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ الحكومة الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مطالبا بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين، والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس إنه يعتقد أن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس "سيتحقق"، مشيرا إلى أنه يتحدث يوميا مع الأشخاص المنخرطين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
 

رئيس وزراء كندا قتل الأطفال والنساء فى غزة