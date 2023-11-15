طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء خريفية باردة وغطاء سحابي كثيف

تزامنًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء، شهدت مدينة الإسكندرية اليوم تجمع السحب المنخفضة والكثيفة، مع عودة الأجواء الخريفية على كافة أنحاء المحافظة، حيث سجلت اليوم 25 درجة مئوية.

وعن متابعة حالة الطقس اليوم أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود أجواء خريفية ممتعة، و غطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحا، كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار، متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية التي تحدث خلال هذه الأيام القادمة.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.