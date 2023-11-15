"عارفة مكانهم فين".. اعترافات خادمة سرقت مجوهرات من شقة بالتجمع

واصلت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهمة في هو منسوب إليها من اتهامات.

وقالت المتهمة، أن ضائقة مالية تمر بها خلال الفترة الماضية دفعتها لارتكاب الواقعة حيث الحصول على مبلغ مالي كبير يساعدها على توفير متطلبات أسرتها.

وأضافت المتهمة، أنها استغلت عدم تواجد أصحاب الفيلا، وقامت بالاستيلاء على المصوغات الذهبية، وعند عودتهم تعاملت معهم بشكل طبيعي حتي لا يشك أحد في امري ثم انصرفت مع انتهاء اليوم نحو منزلي ، وبعد اكتشاف الواقعة قام رجال المباحث بالقاء القبض عليا ، مستطردة:" انا سرقت المصوغات بسهولة لأني عارفة مكانهم".

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.