اليوم.. قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تقام اليوم الأربعاء، مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مصر 2024، بدار البنك الأهلي، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وعدد من نجوم كرة اليد في مصر وإفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة الدولي.

ووجه الاتحاد المصري كرة اليد الدعوة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور مراسم القرعة.

ويشارك في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 16 منتخبًا هم: مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

وقبل إقامة قرعة بطولة أفريقيا تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مستويات كالتالي:

المستوى الأول: مصر - كاب فيردي - المغرب - تونس.

المستوى الثاني: الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا.

المستوى الثالث: الجابون - الكاميرون - زامبيا - نيجيريا.

المستوى الرابع: الكونغو برازافيل - كينيا - ليبيا - رواندا.

يتأهل الفائز ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس.

يذكر أن منتخب مصر توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد في اخر نسختين عامي 2020 و2022، وحقق فراعنة اليد البطولة للمرة الثامنة في تاريخه.