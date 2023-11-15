اليوم.. طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ومائل للحرارة علي شمال الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 21 درجة .