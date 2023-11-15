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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الكازاخية: إجلاء الدفعة الأولى من المواطنين بقطاع غزة

وزارة الخارجية الكازاخية
وزارة الخارجية الكازاخية
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية عن إجلاء 92 مواطنا كازاخيا وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة عبر معبر رفح وتوجههم إلى القاهرة، قبل نقلهم إلى كازاخستان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "تمت اليوم المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين من قطاع غزة، حيث تم إجلاء 92 مواطنا كازاخيا وعوائلهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح".

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسيين الكازاخستانيين الموجودين في الموقع قدموا كل المساعدة اللازمة لمواطنيهم.

وبعد كل الإجراءات على الحدود، غادرت المجموعة إلى القاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية إجلاء المواطنين من قطاع غزة تتم على مراحل، وسيواصل الدبلوماسيون العمل مع السلطات المختصة في إسرائيل ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الدولية الأخرى لإجلاء المواطنين المتبقين من القطاع.

وزارة الخارجية الكازاخية غزة