روسيا وكوريا الشمالية تؤكدان على مواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات

أكدت روسيا وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، استمرار تعزيز التعاون فيما بينهما في جميع المجالات والارتقاء بها.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي يون جونج هو قوله، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية وروسيا ستواصلان تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما في جميع المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

ووصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف إلى بيونج يانج اليوم الأربعاء لحضور اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الكورية الشمالية. ويشارك في رئاسة اللجنة كوزلوف ويون جونج هو.

وفي استقبال الوفد الروسي، قال الوزير الكوري الشمالي إنه يشكر "الأصدقاء الروس على الجهود الإيجابية التي بذلوها لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع التاريخي لكبار قادة كوريا الشمالية وروسيا".

وأكد أن البلدين سيواصلان الاتصالات الوثيقة "من أجل مواصلة تعزيز العلاقات التقليدية لحسن الجوار والتعاون بين كوريا الديمقراطية وروسيا، ومواصلة تنشيط العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها إلى مرحلة عالية جديدة".

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الكورية الشمالية، أكد كوزلوف أن "كوريا الديمقراطية، التي تقاتل جنبًا إلى جنب في الطليعة ضد القوى المهيمنة، قدمت دعمها الكامل لروسيا في القضايا الإقليمية والدولية".

وأعرب عن أمله في أن يسهم الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الروسية الكورية الشمالية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في تعزيز الصداقة بين البلدين ورفاهية شعبيهما بفضل الجهود الإيجابية التي يبذلها الجانبان.