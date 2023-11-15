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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يصل إلى الولايات المتحدة

الرئيس شي جين بينج
الرئيس شي جين بينج
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وصل الرئيس شي جين بينج إلى سان فرانسيسكو لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولحضور اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “آبيك”.
وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أنه عندما وصل شي إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي، استقبلته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وممثلون أمريكيون آخرون بترحيب حار.
وأضافت الصحيفة بينما كان موكب الرئيس الصيني يغادر المطار متوجها إلى الفندق، كان العديد من الطلاب الصينيين، والصينيين المغتربين ينتظرون في الشوارع، وهم يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة للترحيب بوصوله.

الرئيس الصيني يصل إلى الولايات المتحدة الرئيس الصيني الولايات المتحدة أبيك وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين