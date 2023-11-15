الرئيس الصيني يصل إلى الولايات المتحدة

وصل الرئيس شي جين بينج إلى سان فرانسيسكو لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولحضور اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “آبيك”.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أنه عندما وصل شي إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي، استقبلته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وممثلون أمريكيون آخرون بترحيب حار.

وأضافت الصحيفة بينما كان موكب الرئيس الصيني يغادر المطار متوجها إلى الفندق، كان العديد من الطلاب الصينيين، والصينيين المغتربين ينتظرون في الشوارع، وهم يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة للترحيب بوصوله.