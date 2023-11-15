وصول دفعة جديدة من المواطنين الروس إلى بلادهم عائدين من غزة

وصلت مجموعة جديدة من المواطنين الروس الذين يتم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتحدثت سيدة روسية عن الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث قالت: "الوضع هناك سيء للغاية لا خبز لا ماء ولا كهرباء.. ولا ملجأ للاحتماء.. الحمد الله أننا على قيد الحياة".

ووصلت إلى العاصمة الروسية، فجر اليوم الأربعاء، ثاني طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة والبالغ عددهم 98 مواطنا إلى مطار "دوموديدوفو" في موسكو قادمة من القاهرة.

وأعلن ألكسندر كورينكوف وزير الطوارئ الروسي، عن أن بلاده مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

كما وصلت في وقت سابق، أول طائرة تقل مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة إلى العاصمة الروسية قادمة من القاهرة.