وزير التجارة البيلاروسي: مصر أهم شريك اقتصادي وبوابة لنا للقارة الأفريقية

أكد وزير التجارة ومنع الاحتكار البيلاروسي الدكتور أليكسي بوجدانوف، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي وبوابة لنا للقارة الأفريقية، ولهذا نبذل جهدا لتنفيذ مشروعات مشتركة يكون فيها نسبة كبيرة من المكون المحلي المصري من أجل الترويج لها في الدول الأفريقية، معربا عن اعتقاده بأن مستوى التعاون الثنائي لا يرقي لطموحنا.

وقال بوجدانوف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن زيارتي الحالية للقاهرة على رأس وفد كبير من الشركات البيلاروسية تستهدف تنشيط التعاون الثنائي مع مصر، خاصة في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعة والعلوم والتعليم، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يعتمد تقليديا على التجارة، ولهذا نحاول البحث عن مجالات جديدة للتعاون الثنائي.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى دعم التعاون في مجالات الإنتاج المشترك وتكنولوجيا المعلومات وأن المائدة المستديرة التي عقدت أمس حول آفاق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات تعد خطوة أولى نحو دعم التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء امتلاكنا حاضنة بها ألف شركة تعمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه بحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم وآفاق فتح فروع للجامعات البيلاروسية في مصر وكذلك التعاون في المجالات العلمية المتخصصة، فضلا عن لقائه مع رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر الذي تناول التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة والفضاء والتكنولوجيا الزراعية والحيوية، لافتا إلى أنه يتم الإعداد حاليا لزيارة يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أكاديمية البحث العلمي لمينسك.

ولفت الوزير البيلاروسي إلى أنه ناقش مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وتوريد الألبان ومنتجاتها لمصر والآلات الزراعية والصوامع والحبوب والمعادن وكذلك تبادل السلع بين البلدين.

وذكر أن مباحثاته بالقاهرة مع المسئولين المصريين تناولت خطوط الإنتاج المشتركة مثل المحركات والشحنات وغيرها، وقد طرحنا مشروعا جديدا لإنتاج المصاعد الكهربائية، مشيرا إلى أن الجانب المصري يولي اهتماما كبيرا بإنتاج الآلات الزراعية والصناعات الغذائية والصوامع ومخازن للحبوب.

