أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 314 ألفا و290 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 314 ألفا و290 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و377 دبابة و10 آلاف و104 من المركبات المدرعة و7 آلاف و647 من النظم المدفعية و884 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و582 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و20 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1083 من المعدات الخاصة و5 آلاف و675 طائرة مسيرة".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 8 هجمات صاروخية و59 غارة جوية، بالإضافة إلى إطلاق 49 صاروخًا على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان.

وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي، أن أكثر من 60 اشتباكًا قتاليًا وقع على الجبهة الأوكرانية يوم أمس، كما تسببت الهجمات الروسية في مقتل وجرح عدد من المدنيين، وتعرضت المباني السكنية، مرافق البنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير والأضرار.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، 10 غارات على القوى البشرية والمعدات الروسية، كما أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرة هجومية من طراز سوخوي-25، وطائرتين بدون طيار من طراز شاهد 136/131 للهجوم في اتجاه واحد، و17 طائرة استطلاع بدون طيار وصاروخ موجه من طراز Kh-59.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على الأراضي الروسية عقب رصدها وإسقاطها فوق مقاطعة سمولينسك.

وكانت الدفاعات الروسية قد أسقطت أمس أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأريول جنوب غربي موسكو.

