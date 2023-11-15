الجارديان: البيت الأبيض يسعى لكبح جماح إسرائيل في غزة لتجنب اتساع نطاق الصراع

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن البيت الأبيض يسعى في الوقت الحالي لكبح جماح العنف الإسرائيلي في قطاع غزة لتجنب اتساع نطاق الصراع في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأمريكية رفضا داخليا متزايدا بسبب تأييدها للممارسات الإسرائيلية في غزة.

وأوضح كاتب المقال جوليان بورجر أن ما يربو على 500 من موظفي البيت الأبيض قدموا خطابا للرئيس جو بايدن أمس الثلاثاء يعبرون فيه عن انتقادهم له بسبب تأييده للحرب الإسرائيلية، وممارسات إسرائيل في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، يلفت المقال إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه في الفترة الأخيرة انتقادات داخلية واسعة بسبب سياساتها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موظفي البيت الأبيض طالبوا الرئيس بايدن في خطابهم بالعمل على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة ما يزيد على 11،000 حتى الآن.

ويضيف المقال أن موظفي البيت الأبيض طالبوا الرئيس الأمريكي بخفض التصعيد في قطاع غزة وتلبية احتياجات سكانه الأساسية من ماء ووقود وغيرها وتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الحالي هناك.

وينوه المقال إلى أن ذلك الخطاب يشير إلى الرفض المتزايد على الصعيد الداخلي الأمريكي للسياسة الأمريكية تجاه الحرب الحالية في غزة، موضحا أن ما يزيد على الألف من موظفي هيئة المعونة الأمريكية وجهوا كذلك خطابا مفتوحا للإدارة الأمريكية يطالبونها بممارسة نفوذها لدى إسرائيل من أجل خفض التصعيد ضد المدنيين في قطاع غزة ووقف إراقة المزيد من الدماء.

وذكر المقال في الختام أن الرفض الأمريكي الداخلي شمل أيضا وزارة الخارجية الأمريكية حيث طالب العديد من موظفي الوزارة بتغيير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يأخذ هذا الموقف الرافض للسياسة الأمريكية على محمل الجدية.