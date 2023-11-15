أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تجدد التزامها المستمر بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا

جددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التزامها المستمر بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بينما تواصل الأخيرة حربها ضد التدخل العسكري الروسي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون ومستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني ينس بلوتنر ومستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو، ومدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك.

وأطلع يرماك، بحسب البيان، مستشاري الأمن القومي الأمريكي والفرنسي والألماني والبريطاني على تطورات الأوضاع بشأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا.

كما أكد مستشارو الأمن القومي خلال لقائهم يرماك الاستثمار في قواعدهم الصناعية الدفاعية المشتركة لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل، وناقشوا دعمهم المستمر لقدرة أوكرانيا على الصمود في المجالين الاقتصادي والطاقة وسبل إعمارها. وبالإضافة إلى ذلك، قيمت المجموعة الجهود الجارية لبناء إجماع عالمي لدعم السلام العادل والدائم على أساس مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية.

