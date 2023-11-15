مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور الشرق الأوسط لمناقشة التطورات الفلسطينية الإسرائيلية

انطلقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في جولة تستغرق 6 أيام إلى الشرق الأوسط، لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية-الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تلتقي الدبلوماسية الأمريكية خلال جولتها الشركاء الإقليميين لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجلاء الرعايا الأجانب وضمان العودة الفورية والآمنة لجميع الرهائن.

وأضافت أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستترأس وفد يضم كبار المسؤولين إلى إسرائيل والخليج العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين، حيث ستشارك الدبلوماسية الأمريكية في مؤتمر حوار المنامة في دورته التاسعة عشرة، والذي سيعقد في الفترة 17 إلى 19 نوفمبر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتبادل الاستجابات السياسية.

