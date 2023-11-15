"النواب الأمريكي" يوافق على تمديد تمويل الحكومة لتفادي الإغلاق

وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، لتقليص الحد الكبير من خطورة الإغلاق للعديد من المؤسسات الفيدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن المجلس صادق على مشروع قانون يمدد التمويل الحكومي حتى يناير 2024، إلا أن الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.

وبعد مجلس النواب يتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يقر بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقا بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.

