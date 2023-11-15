ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البيت الأبيض: لا نؤيد قصف المستشفيات جوا في غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار، وهذا في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في جنوب مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات نشرتها "رويترز"، "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران".

وأضاف: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

البيت الأبيض غزة المستشفيات قصف الاحتلال الإسرائيلي