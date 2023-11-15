البيت الأبيض: لا نؤيد قصف المستشفيات جوا في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار، وهذا في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في جنوب مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات نشرتها "رويترز"، "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران".

وأضاف: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".