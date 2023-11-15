اتحاد السلة يعلن إيقاف مدرب الأهلي وغيابه عن مباراة الزمالك

كشف مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة مصير الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من قيادة الفريق في مباراة الإياب بين الأهلي والزمالك فى ربع نهائي دوري مرتبط السلة.

وتعرض أوجستي بوش للطرد في مباراة قمة السلة بين الأهلي والزمالك أمس والتي حسمها الأحمر بنتيجة 81-66 على صالة نادي الزمالك.

وقال أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، أن الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لن يتواجد على الخط أو دكة البدلاء خلال مباراة الإياب أمام الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط.

وأضاف كامل أن لجنة المسابقات ستعلن العقوبة الرسمية ضد أوجستي بوش، وسيتم معاقبة المدرب الإسباني بالإيقاف لمدة مباراة واحدة على الأقل وبذلك سيغيب عن قيادة الأهلي أمام الزمالك قبل أن يخضع للتحقيق من قبل اتحاد اللعبة.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أنه من الممكن أن يتم معاقبة بوش بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا لما تؤكده اللائحة أو ربما تتضاعف العقوبة وفقا للتحقيق المقرر إقامته مع المدير الفني الإسباني خلال الساعات المقبلة.

وطرد بوش خلال الفترة الثانية من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط، بعدما اعترض بطريقة مثيرة على طاقم التحكيم وذهب إلى طاولة الحكام المساعدين واعترض بشكل غير لائق مما استدعى إلى توجيه خطأين ضده "سلوك غير رياضي" ومن ثم طرد من المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل في لقاء العودة في الثامنة مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.