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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يبحث مع نتنياهو إطلاق سراح الرهائن لدى "حماس"

نتنياهو - بايدن
نتنياهو - بايدن
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحرب الإسرائيلية مع "حماس"، وملف الرهائن.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو، ناقشا بشكل مطول الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" خلال محادثة هاتفية بعد ظهر الثلاثاء في توقيت الولايات المتحدة.

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، أشار بايدن إلى أنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم. أعتقد أن هذا سيتحقق، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل".

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض