شركة المنصور الدولية للتوزيع تعلن تحريك أسعار منتجاتها من السجائر المستوردة والمحلية

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 08:35 ص

اعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع تحريك اسعار منتجاتها من السجائر المستوردة والمحلية تنفيذا لأحكام القانون 177 لسنة 2023 لتصبح الاسعار كالاتي:-

قائمة أسعار منتجات الشركة بعد صدور القانون 177 لسنة 2023 اعتبارا من 15 نوفمبر 2023

ووفقا للجدول المرفق فقد تراوحت الزيادات الفعلية من خمس الي عشر جنيهات بحد اقصي ويأتي ذلك من حرص الشركة علي توفير منتجاتها بأسعار مناسبة...

وتهيب شركة المنصور الدولية للتوزيع بجميع التجار الموزعين وتشدد علي اهمية الالتزام بهذه الاسعار وعدم مخالفة القانون وتوفير المنتج بذات السعر المعلن والتسجيل علي العبوة بنظام [ QR code ] والذي يستطيع اي عميل ان يتأكد من السعر الرسمي من خلاله.

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