سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، عند نفس مستوى اسعار الاغلاق أمس، بعد حالة التذبذب التي سيطرت عليه خلال الأيام القليلة الماضية، بداية تداولات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث في البنوك الحكومية والتجارية والسوق الموازية العاملة في مصر.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري للشهر الثامن على التوالي مسجلا نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية اليوم الاربعاء مسجلا 30.95جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري “ أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر” ، 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

و في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاربعاء سعر 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها،

وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بداية تعاملات اليوم نحو سعر 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها،

وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع

و عن سعر الدولار الامريكي في سوق العملات الموازية ، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 50 و50.10 جنيها للشراء، و50.40 و50.50 جنيها للبيع .