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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الصحة الفلسطينية: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
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حملت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن القوات الإسرائيلية ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي مقتضب فجر اليوم الأربعاء، اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت وزيرة الصحة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحاما لمجمع الشفاء الطبي.

وقال محمد الحلس الطبيب في مستشفى الشفاء، إذا بقينا على قيد الحياة سنرسل لكم صور اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء.
 

وأبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.


تجدر الإشارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اقتحام مستشفى الشفاء الطبي. ووقع اشتباكات في محيط المستشفى.

 

غزة فلسطين قوات الاحتلال استهدف ساحة مجمع الشفاء الطبي