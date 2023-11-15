بسبب صمود أهل غزة| أجانب يعتنقون الإسلام.. أبرزهم التيك توكر «ميجان رايس».. وقصة إنشائها نادي عالمي لقراءة القرآن

منذ بداية أحداث حرب غزة وعدوان الكيان الصهيوني الغاشم عليها الذي بدا بلا رحمة ولا إنسانية، والعالم بأسره يتابع تلك الأحداث مندهشين؛ لكم البسالة والصمود التي يتصف بها أهالي فلسطين أمام القوة المحتلة، في مقابل ذلك اعتنق عشرات الأجانب الدين الإسلامي؛ لما رأوه من صمود وصبر أهل قطاع غزة.

ونرصد عبر «البوابة نيوز» تأثير متابعة أحداث حرب غزة على الأجانب وصمود أهالي القطاع، وشغفهم لمعرفة السر وراء قوة الشعب الفلسطيني، وكذلك نعرض نماذج لمعتنقي الدين الإسلامي، خلال السطور التالية..

اعتناق ميجان رايس الإسلام

أثار اعتناق الناشطة الأمريكية والتيك توكر ميجان رايس الإسلام جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، موضحة أن الدافع وراء قرارها دخولها الإسلام هو صمود أهل غزة أمام إبادة جماعية أصبحت واقع يعيشون فيه كل يوم وصبر عجيب على القصف المستمر لمنازلهم واستشهاد ذويهم.

وتصدرت التيك توكر والمؤثرة على تطبيق تيك توك الشهير ميجان رايس تريند وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان اعتناقها الإسلام، بعد أن أنشأت نادي الكتاب العالمي لقراءة القرآن الكريم في ضوء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الصهيوني على القطاع.

Megan Rice took her Shahada



Alhamdulillah sister. Welcome to our family



Megan Rice has embraced Islam after studying the Qur'an (she got curious by the faith of the Palestinians) pic.twitter.com/WyneMDjj6p — ꜱᴜᴇᴀɴɴᴀᴊᴏᴇ 〄 🏴‍☠️️ (@sueannajoe_) November 11، 2023

وانتشر مقطع فيديو خاصة بـ«ميجان رايس»، على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية الحجاب وتتلو آيات من القرآن، حيث قررت اعتناق الإسلام بعد ما شاهدته من صلابة لدى سكان القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي، ولقي الفيديو استحسان الكثيرين من رواد التيك توك وحصل على نسب مشاهدة عالية في وقت قصير، وكانت تتلو الشهادة للدخول في الإسلام، معربة عن شعورها بالمزيد من الأمن والأمان عند ارتداء الحجاب.

واحتفل رواد مواقع السوشيال ميديا ومتابعيها بها وهنأوها على تلك الخطوة، الأمر الذي لاقى ترحيبًا وإشادات كبيرة من قبلها.

اشتهرت بالدفاع عن القضية الفلسطينية

وكانت ميجان لا تعتنق أي دين واشتهرت منذ بداية الحرب على غزة في العالم العربي بدفاعها عن الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية والقصف المستمر على قطاع غزة عبر فيديوهاتها وذلك قبل أن تعتنق الدين الإسلامي، وبدأت تتساءل عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الصهيوني.

وتعرض الناشطة ميجان عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ترجمات يومية باللغة الإنجليزية للآيات القرآنية التي تقرأها، مشيرة إلى أنها وجدت توافق كبير بين تعاليم الإسلام ومعتقداتها الشخصية.



«رايس» تنشئ نادي عالمي لقراءة القرآن الكريم

وأعلنت صانعة المحتوى ميجان رايس عبر فيديوهات خاصة بها من خلال حسابها بتطبيق تيك توك الشهير، أنها قامت بإنشاء نادي الكتاب العالمي لقراءة القرآن الكريم في ظل أحداث قطاع غزة المؤسفة.

وأكدت التيك توكر في مقطع فيديو أن الغرض من إنشاء النادي، هو مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية وفهم الأهمية الكامنة وراء قرب الشعب الفلسطيني من القرآن وتعاليمه.

ويشار إلى أن نادي قراءة القرآن الكريم في تطبيق تيك توك الشهير، قد ضم مشاهير عالميين مثل مغنية الراب الأمريكية كهلاني.

أمريكيون يعتنقون الدين الإسلامي

واجتاحت مقاطع فيديو لعشرات من الأمريكيين المؤثرين يعتنقون الدين الإسلامي، وذلك على منصة تيك توك Tik Tok الشهيرة، بعد أيام فقط من متابعتهم لأحداث غزة، وكان الدافع في البداية وشغفهم لمعرفة السر وراء قوة الشعب الفلسطيني وصموده أمام هذا العدوان الوحشي والدافع الرئيسي وراء سعيهم لمعرفة المزيد عن الإسلام.

سحر كلمة «الحمد لله»

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع القصيرة لمؤثرين أجانب يعتنقون الدين الإسلامي وبحثهم عن سر ترديدهم لكلمة الحمد لله وتلاوة القرآن أثناء القصف وإيمانهم الراسخ بأن ما يحدث هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

وعلقت إحدى البلوجر الأمريكيين على صفحتها: «مازال الفلسطينيون يرددون كلام النبي يعقوب ولكن بطريقة مختلفة، وحينما بحثت وجدت أنهم يقرأون القرآن، وهذا الكتاب يرسخ إيمانهم وهم يفعلون كلام الله، هم شعب مؤمن حقا، الأمر الذي دفعني لشراء نسخة من القرآن وقرأته، وقد وجدت مفاجأة”.

وأضافت: "تفاجأت وأنا أقرأ القرآن أن الغرب كذبوا علينا، وأن الفلسطينيين شعب مؤمن لذلك قررت أن أعتنق الإسلام لأنه دين سلام".

مقاطع لـ «بلوجرز» يعلنون إسلامهم

وانتشرت المقاطع التي يعلن فيها البلوجرز إسلامهم بعد البحث عن كلمة الحمد لله التي يرددها أهل قطاع غزة اثناء القصف المستمر لمنازلهم واستشهاد أبنائهم.

وأبهر سحر كلمة "الحمد لله" التي يقولها أهل غزة وقوة إيمانهم وصبرهم بعد فقد ذويهم، المجتمع الغربي ودفع الكثيرين إلى قراءة القرآن واعتناق الإسلام.

وعلق أحد المتابعين على تلك الفيديوهات قائلا: «في عز كل ما نشاهده والله هذه الفيديوهات تفرحنا، كل ما هو من عند الله خير».

وقال آخر: بعد هذه الحرب هناك فتح كبير قديم وإعلاء كلمة الله ستكون في كل قطب من الكرة الأرضية، إخواننا في غزة غيروا نظرة الغرب عن الإسلام والمسلمين، الله أكبر".