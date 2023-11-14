ضبط متهمين بالتسبب في مقتل عامل دليفري ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي مشاجرة انتهت بمقتل عامل دليفري تدخل لفضها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي العام مفادها استقبال "محمد ه" 17 سنة، عامل دليفري مصاب بجرح طعنى في الفخذ الأيسر ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته ومقيم بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبعمل التحريات تبين تدخل المتوفي لفض مشاجرة بين شابين بالشارع محل سكنه وخلال ذلك أصيب ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.