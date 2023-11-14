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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 4 وقائع.. القبض على لصوص الدراجات النارية بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي شخصين متهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كانت قد وردت معلومات إلي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع وتم بارشادهما عن المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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