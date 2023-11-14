سيارة نصف نقل تدهس موتوسيكل وتنهي حياة طفل وتصيب شقيقه بالعياط

لقي طفل مصرعه بينما أصيب شقيقه الأكبر جراء اصطدام سيارة نصف نقل بموتوسيكل قيادتهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بدائرة المركز

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة عامل 27 سنة وبرفقته شقيقه طفل 10 سنوات، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل مما تسبب في وفاة الطفل وإصابة شقيقه وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.