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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة بمنطقة الرماية في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام سيارة مسرعة بجسدها أثناء محاولتها عبور الطريق بمنطقة الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بمنطقة الرماية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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