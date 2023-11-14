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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع النبوى المهندس بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع النبوى المهندس بدائرة القسم،

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بالفحص تبين أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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