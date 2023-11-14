كان بيصطاد سمك.. مصرع عامل غرق في ترعة المريوطية بالهرم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص بترعة المريوطية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل باصطياد الأسماك انزلقت قدماه مما تسبب في سقوطه في الترعة وغرقه، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.