تجمع مئات المتظاهرين في مطار أمستردام لدعم فلسطين

تجمع مئات المتظاهرين في مطار العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الثلاثاء، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

جلس المتظاهرون على الأرض ورفعوا أعلام فلسطين، وطالبوا برفع الحصار عن أهالي غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.