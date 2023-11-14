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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خاص .. لاعب مصر للسلاح موقفه سليم بعد رفض مصافحة إسرائيلي

السلاح
السلاح
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كشف  مصدر مسؤول رفيع المستوى داخل الاتحاد المصري للسلاح أن تصرف  محمود محسن لاعب المنتخب المصري للسلاح  في بطولة كأس العالم الاخيرة التى أقيمت بسويسرا ورفضه مصافحة اللاعب  الإسرائيلي تصرف سليم وقانوني ١٠٠٪؜ و لا يوجد اي عقوبات على اللاعب المصري بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الدولي للعبة منذ شهر يوليو الماضي .
كان القانون في السابق يلزم اللاعبين بمصافحة زملائهم عقب انتهاء المباراة ولكن الاتحاد الدولي فضل مؤخراً إجراء بعض التعديلات حفاظا على سلامة جميع اللاعبين.
وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن لاعب منتخب مصر لم يكن مخطط لهذا التصرف ولكنه جاء بشكل تلقائي نتيحة تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفض مصافحة لاعب الكيان الصهيوني واستخدم حقه القانوني واللائحه التى تسمح له بعدم مصافحة المنافس .
واشار الى أن محمود محسن قام برفع سلاحه للخصم من بعيد دون مصافحته وهو تصرف غير مخالف على الاطلاق بدليل عدم توقيع اى عقوبه على اللاعب المصري واستكماله للمنافسات في بطولة كأس العالم التى اختتمت مؤخرا بسويسرا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للسلاح حقق نتائج مميزة تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد الحالي الذي نجح في وضع خطه طويلة الأجل منذ انتخابهم وحتى إنتهاء الدورة الانتخابية الحالية عقب مشاركة منتخب السلاح في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

الاتحاد المصري للسلاح بسويسرا محمود محسن لاعب المنتخب المصري بطولة كأس العالم