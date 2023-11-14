أمانة قطاع الأعمال بمستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا تنظيميًا، مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء قطاع الأعمال ب٢٧ محافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

شارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد البنا أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب، كما اعتبر أمين التنظيم أن الأحداث في غزة تثبت صواب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمة ادارته للتحديات وحسن ترتيبه لأولويات العمل خاصة في ملفي التسليح والبنية التحتية.

من ناحيته عرض النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال، مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي ستجريها الأمانة خلال الأيام القادمة بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في الاستحقاق الانتخابي الوشيك.