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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ناهد شاكر: الخروج إلى صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يؤكد للعالم أن مصر قوية بشعبها

أرشيفية
أرشيفية
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وأضافت في تصريحات صحفية إننا وصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق لكل مواطن مصري.

وأشارت إلى أنه يجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها وتقف وراء رئيسها لاستكمال باقي المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد

وتابعت أن التاريخ سوف يشهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه طهر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، مشيرة إلى أن الشعب المصري بأكمله يقف مع الرئيس قلبًا وقالبًا لأنه زعيم الأمة العربية بأكملها ويتدخل لحل مشكلات الوطن العربي.

الانتخابات الرئاسية الشعب المصرى