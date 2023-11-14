الرئيس الأمريكي: استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 6 مليارات دولار أمريكي كاستثمارات جديدة بهدف جعل المجتمعات في أنحاء الولايات المتحدة أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.

وقال الرئيس الأمريكي -اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي حول تقرير حكومي بشأن آثار تغير المناخ يطلق عليه "التقييم الوطني الخامس للمناخ" - إن هذا التمويل سيركز على قضية المناخ الأساسية بما في ذلك تحديث شبكة الكهرباء المتقادمة، تقليل مخاطر الفيضانات للمجتمعات، تحسين المرونة لمواجهة الجفاف.

وأضاف أن التقييم يظهر بعبارات علمية لا لبس فيها أن التغير المناخي يؤثر على جميع المناطق والقطاعات في الولايات المتحدة، مشددا أنه لا يؤثر على بعض القطاعات فحسب بل جميعها.

وتابع أن التقييم أظهر أن المجتمعات في أنحاء الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات من ذي قبل لتقليل المخاطر المناخية.

وحذر بايدن أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، مشددا على عدم التهاون بشأن تغير المناخ.

وقال "لقد وصلنا إلى نقطة أنه من الحماقة بالنسبة لأي شخص أن ينكر تأثيرات تغير المناخ"، مشيرا إلى أن التأثيرات التي نراها لن تزداد إلا سوءا وحدة وضراوة وستصبح أكثر تكلفة.

وأكد بايدن أن الكوارث الطبيعية في أمريكا كبدت أضرارا بقيمة 178 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي وحده، لافتا إلى أن إدارته منذ اليوم الأولى من توليها السلطة قد اتخذت إجراءات حيال تغير المناخ.