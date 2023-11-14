مبابي يضيف جائزة جديدة لخزانته

أضاف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة جديدة لخزانته الحافلة بالجوائز الفردية، فضلًا عن تتويجه بالبطولات وهو يبلغ من العمر 24 عامًا فقط حتى الآن.

حصد مبابي، اليوم الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أكتوبر الماضي، بعد تألقه مع البي إس جي خلال الشهر المنقضي.

وحقق مبابي جائزة لاعب الشهر من رابطة المحترفين الفرنسية، للمرة العاشرة في مسيرته سواء مع باريس سان جيرمان أو فريقه السابق موناكو.

وأصبح صاحب الـ24 عامًا، أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الإنجاز، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الشهر ببطولة الدوري الفرنسي من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين الفرنسية.

فاز مبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، بينما توج بجائزة أفضل لاعب في نفس البطولة في آخر 4 مواسم، كما ظفر بجائزة الفتى الذهبي في عام 2017، كما إنه أفضل هداف من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم في عام 2022، بالإضافة إلى أنه صاحب جائزة أفضل لاعب في العام من جلوب سوكر في عام 2021.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بتسجيله 13 هدفًا، متفوقًا على أكور أدامز مهاجم مونبلييه صاحب المركز الثاني برصيد 7 أهداف، والنجم المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الذي سجل 5 أهداف حتى الآن.