ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: اليونيفيل تعمل لمنع تفاقم الصدام العسكري القائم عبر الحدود الجنوبية

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على الجهود الشاقة التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحيلولة قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الحدود بين لبنان واسرائيل وذلك نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي، اليوم الثلاثاء، القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو على رأس وفد اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، حيث بحث الجانبان الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.

وأكد ميقاتي تمسك لبنان ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب، مشددا على عدم ضرورة عدم المساس بالمهام وقواعد العمل المسندة لليونيفيل الذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.

وجدد رئيس الحكومة شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدمها اليونيفيل من خلال تأدية مهامها منذ إنشائها حتى اليوم، وكان آخرها إصابة جندي بجروح قبل أيام.

نجيب ميقاتي الامم المتحده لبنان